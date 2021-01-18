«العمودية» تخطف ناموس اللقايا في الوثبة

عبدالله عامر (الوثبة)

انتزعت «العمودية» لحامد ناصر علي النعيمي المركز الأول لفئة اللقايا، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للسباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021 على أرضية ميدان الوثبة في أبوظبي، واستطاعت أن تنهي مسافة الشوط البالغة 5 كلم بزمن بلغ 7:26:2، وفي الشوط الثاني حلقت «شواهين» لأحمد علي بو نواس الكتبي مع المركز الأول بزمن قدره 7:25:5، وفي الشوط الثالث كان الموعد مع «زعفران» لسعيد مقبل سيف الجحافي، محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 7:27:6، وفي الشوط الرابع فاز «قناد» لمحمد عبدالله غدير الدرعي بتوقيت بلغ 7:24:7.

وجاءت نتائج الفائزين ببقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «عالية» لحميد سعيد النيادي بزمن بلغ 7:25:7، الشوط السادس «مراسيل» لسهيل بالرملي العامري بزمن بلغ 7:29:2، الشوط السابع «مكفي» لمبارك بخيت لوائه العامري بزمن قدره 7:28:8، الشوط الثامن «مختار» لعلي حليس العفاري بزمن قدره 7:21:6، الشوط التاسع «سوده» لحميد سعيد النيادي بزمن قدره 7:26:3، الشوط العاشر «الظنة» لحميد سعيد النيادي بزمن قدره 7:27:5، الشوط 11 «هملولة» لسهيل بالرملي العامري وبزمن قدره 7:26:9، الشوط 12 «الوسمي» لمحمد صالح سعدون المنصوري وبتوقيت قدره 7:32:5، الشوط 13 «جلمود» لحمد محمد مبارك المهيري وبزمن قدره 7:24:2، الشوط 14 «نجلا» لحميد مبارك مسلم المنصوري بتوقيت قدره 7:24:9، الشوط 15 «جلمودة» لأحمد سهيل بالشرقي العامري بزمن قدره 7:26:8، الشوط 16 «دمعة» لحمد سهيل نخيرات العامري بتوقيت بلغ 7:27:3، الشوط 17 «مخيفة» لسعيد محمد خلفان كرار السيوسي بزمن بلغ 7:26:2، الشوط 18 «الساطع» لسعيد محمد العضيلي العامري بتوقيت قدره 7:25:8، الشوط 19 «السريع» لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت قدره 7:26:6، الشوط 20 «الوثبة» لحمد سهيل نخيرات العامري بزمن قدره 7:26:8، الشوط 21 «مطيلة» لمحمد عيسى شلبود الخييلي بزمن قدره 7:30:5، الشوط 22 «ديباج» لأحمد محمد سعيد بالعضيلي العامري بتوقيت قدره7:31:9، الشوط 23 «المتحد» لمبارك عبدالله محمد الشامسي بزمن قدره 7:24:4، الشوط 24 «تعزيز» لراشد علي نويصر المنصوري بزمن قدره 7:23:3، وفي آخر أشواط فئة اللقايا الشوط 25 كانت «الهده» لمحمد المري على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط بتوقيت بلغ 7:26:4.



