نجوم الدوري السعودي يشعلون «الخليج العربي»

يشهد دوري الخليج العربي هذا الموسم، استقطاب نخبة من النجوم الأجانب بالدوري السعودي، والذين تألقوا وأبدعوا خلال المواسم الماضية، واختاروا البحث عن نجاحات جديدة مع أنديتنا، بفضل السمعة المرموقة التي يحظى بها «دورينا»، وارتفاع مستوى المنافسة في مختلف المسابقات المحلية.

وجديد الصفقات المدوية، تمثل في تعاقد الوحدة مع عمر خريبين لاعب الهلال، والذي يعد أحد المهاجمين البارزين الذين تألقوا لأكثر من 3 مواسم في الدوري السعودي، حيث سيكون محل اهتمام جماهيري كبير، خلال مشواره مع «العنابي».

ومن قبله تعاقد شباب الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال سابقاً، والملقب بـ «السوبر»، فأحدث تفاعلاً كبيراً ليس فقط في السعودية، وإنما في دول المنطقة، بوصفه النجم الأول لفريق «الأزرق» وأحد النجوم الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة.

وجذب انتقال لاعب الرأس الأخضر، والتعاون السعودي، هيلدون راموس إلى «الفرسان»، أنظار الجماهير، خاصة أنه كان محل اهتمام العديد من الفرق الكبيرة في السعودية، ولكنه فضل دوري الخليج العربي، لتحقيق أهدافه وتحقيق نجاحات جديدة.

ومن الصفقات الأخرى في «دورينا»، نجد أيضاً المالي مايجا لاعب النصر السعودي وأبوبكر تراولي لاعب الشباب السعودي الذين يدعمان عجمان، بالإضافة إلى ياسين البخيت لاعب الظفرة حالياً، والذي يعد من نجوم الدوري السعودي، بخوض تجارب مع أندية الفيصلي والتعاون والاتفاق والشعلة في السعودية.

يشار أيضاً إلى أن سبستيان تيجالي لاعب النصر حالياً، كان أحد النجوم البارزين في الدوري السعودي مع الشباب والاتفاق.

ومن المتوقع أن تمنح الصفقات الجديدة القادمة من الدوري السعودي، إضافة فنية وحماساً جماهيريا لـ «دوريناً»، خاصة أنهم يعرفون أجواء المنافسات في المنطقة، وقادرون على التأقلم والتألق وإشعال أجواء المنافسة، بفضل رغبتهم في خوض تجربة جديدة ناجحة.



