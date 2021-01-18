فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الشيخ زايد للشراع

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً المقرر السبت المقبل، وسيتم إغلاق باب التسجيل غداً، ويقام السباق على كورنيش العاصمة لمسافة 7 أميال بحرية، ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة واسعة تصل إلى 40 محملاً شراعياً من البحارة الشباب.

ويعد السباق هو الثاني الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن مشاركته الفاعلة في مهرجان زايد، بعد تنظيم سباق فئة 60 قدماً قبل أيام وحلق بلقبه محمل الظفرة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورصد النادي أكثر من 400 ألف درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين.

من جهته، عبر ماجد عتيق المهيري عن ثقته التامة في خروج السباق بالشكل الذي يليق بالاسم الذي يحمله، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد، مؤكداً أنه شرف كبير لأي جهة التواجد في هذا المحفل الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وشدد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا، سواء بإجراء الفحوص اللازمة على كافة المشاركين، أو باتباع المسافات الآمنة بين المحامل، بحيث لا تقل عن عشرين متراً.

وقال: كلنا ثقة في التزام الجميع بهذه الإجراءات من أجل سلامة كافة المشاركين وكذلك سلامة المجتمع بشكل عام، وهو ما حدث في مختلف السباقات التي نظمها النادي منذ العودة لتنظيم السباقات في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد التوقف بسبب كورونا.