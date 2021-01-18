الجماهير تعود لـ«يو أف سي» من بوابة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد طول انتظار، عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية الحية، مع انطلاق نزالات ثلاثية جزيرة النزال من «يو أف سي»، وسط أجواءٍ حافلة بالتشويق والإثارة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وعكس نجاح الليلة الأولى من الفعالية، استعداد الإمارة لاستقبال الزوار والسياح، خاصةً مع التجربة المميّزة التي حظي بها عشاق «يو أف سي».

ويأتي تنظيم النزالات وسط إجراءات صارمة للحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسلامة في الاتحاد أرينا، وتسلط استضافة النزالات في الأرينا الجديدة الضوء على نجاح الجهود المتظافرة في أبوظبي لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث سجلت أبوظبي نجاحاً منقطع النظير استقطب إشادة عالمية واسعة. وفي إطار هذه الإجراءات، تم طرح أعداد محدودة من التذاكر لحضور بطولة «يو أف سي - ليلة القتال: هولواي ضد كتار»، والتي تكتسب أهميةً عالمية خاصة، باعتبارها أول فعالية «يو أف سي» تستقبل الجماهير منذ بداية تفشي الوباء.

ولضمان صحة وسلامة الجمهور، تم تطبيق خطةٍ شاملة لحركة الجمهور خلال الفعالية، بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية ومؤسسة «يو أف سي». وأبدى المشجعون التزاماً كبيراً بمختلف إجراءات السلامة مثل تقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن كوفيد-19 وفحص درجة الحرارة وارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبعد نجاح الدورتين السابقتين من جزيرة النزال خلال النصف الثاني من عام 2020، أكد منظمو بطولة ثلاثية جزيرة النزال من «يو أف سي» أن النزال الافتتاحي لهذه الفعالية سيبقى محفوراً في ذاكرة الجمهور ومشجعي «يو أف سي» عالمياً، خاصةً أنه قد أظهر للعالم مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة للرياضة والسياحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثل ثلاثية جزيرة النزال فرصة مثالية للتأكيد على مكانة أبوظبي كوجهة مميزة للفعاليات العالمية، ومتانة شراكتنا مع مؤسسة يو أف سي. وبعد نجاح الدورتين السابقتين من بطولة جزيرة النزال، تمثل هدفنا الرئيسي في تمكين الجماهير من العودة إلى صالات النزال للاستمتاع بالأجواء الحماسية مباشرة. ونجحنا في تحقيق هذا الهدف بفضل جهودنا الدؤوبة وتعاوننا مع الهيئات الحكومية في أبوظبي والقطاعين العام والخاص وشركائنا في مؤسسة يو أف سي، مما أتاح للجمهور الاستمتاع مجدداً بتجربة حيّة حافلة بالحماس والتشويق وسط بيئة آمنة وسليمة».

ووصل الحماس في الاتحاد أرينا ذروته مع فوز هولواي على كتار في النزال الرئيسي بقرار الحكام بعد نهاية الجولة الخامسة، ووقف هولواي وسط الحلبة في نهاية النزال موجهاً التحية لجمهوره وقال: «شكراً أبوظبي لتنظيم هذه الفعالية والحفاظ على صحتنا وسلامتنا، شكراً لجميع الجماهير التي أتت لتشجيعي. وكونوا معنا أيضاً الأسبوع المقبل لبطولة يو أف سي 257، حيث سأبقى هنا لحضور هذه البطولة التي ستشهد حماساً كبيراً».

من جانبه، قال دانا وايت، رئيس «يو أف سي»: «سعادتي كبيرة لعودة الجماهير للمدرجات، فقد كان الجمهور مذهلاً مع طاقتهم وحيويتهم الكبيرة خلال كامل النزالات، وكانت أصواتهم تملأ الأرينا لدرجةٍ تعتقد أن المدرجات احتضنت عدداً أكبر بكثير من الموجودين فعلياً. وأشعلوا الحماس فعلياً في لحظات معينة، حيث دفعوا المقاتلين لتقديم أداءٍ أكبر، ولهذا أشعر بالرضا عن عودة الجماهير مجدداً لصالات النزال».

وتوّج النزال الرئيسي الأداء المذهل الذي قدّمه الرياضيون خلال 11 نزالاً، بدايةً مع النزالات التمهيدية، حيث دخل أوستن لينجو التاريخ كأول رياضي يفوز بنزال «يو أف سي» في صالة اتحاد أرينا. وقال لينجو بهذا الصدد: «سررت كثيراً لتمكني من حصد أول فوزٍ في الاتحاد أرينا، وأتوجه بالشكر لأبوظبي لاستضافتي هنا وتمكيني من خوض هذا النزال. ولقد اكتملت حماسة النزال بالنسبة لي بفضل وجود الجمهور معنا بشكلٍ مباشر، لأن تشجيعهم وحماسهم يدفعنا لبذل المزيد. أحببت مفهوم جزيرة النزال جداً، وبالطبع فإنني على أتم الاستعداد للعودة إلى هنا مجدداً، فكل شيء رائع، الاتحاد أرينا والفندق والمدينة ككل. ولقد انتظرت مطولاً لهذه اللحظة، وبالطبع سوف أعود مجدداً للنزال في أبوظبي في أقرب فرصة ممكنة».



