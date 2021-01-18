الجزيرة يجدد لسيريرو وميلوس إلى 2023

أبوظبي (الاتحاد)

مدد الجزيرة تعاقده مع الجنوب أفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوس كوسانوفيتش حتى عام 2023، وانضم اللاعبان إلى «فخر أبوظبي» عام 2019، وأصبحا أساسيين في تشكيلة المدرب مارسيل كايزر، وانضم سيريرو الذي خاض أكثر من 40 مباراة دولية مع منتخب «الأولاد»، إلى النادي، بعد أن أمضى 8 سنوات لاعباً مع أياكس وفيتيس في هولندا، بينما لعب ميلوس في بولندا وبلجيكا وتركيا، قبل أن ينتقل إلى الجزيرة قبل عامين.

وقال محمد سيف السويدي عضو اللجنة التنفيذية لنادي الجزيرة ورئيس اللجنة الرياضية: تمديد عقود نجوم الفريق الحاليين شيء مهم، ولا يقل أهمية عن التوقيع مع لاعبين جدد، وفخورون جداً بما يقدمه سيريرو وميلوس، فهم لاعبان متميزان، ودائماً ما يقدمان أفضل ما لديهما داخل الملعب، ومن الرائع وجودهما معنا في الجزيرة خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه، قال مادس دافيدسين، المدير الرياضي لكرة القدم: التزام لاعبين كبيرين بمستقبليهما على المدى الطويل للنادي، هو خبر رائع، حيث يتيح لنا ذلك مواصلة بناء فريق قوي ومتميز، ونؤمن بضرورة دمج لاعبينا المواطنين مع الأجانب الذين يضيفون الخبرة والشخصية القيادية الضرورية إلى المجموعة. وبرهن ميلوس وسيريرو كفاءتهما بشكل مستمر، وأيضاً أهمية الاستمرارية والثبات في المستوى لضمان الاستمرار في تقديم أداء قوي.

وقال سيريرو: منذ انضمامي إلى الجزيرة عام 2019، شعرت بأنني في بلدي الثاني، وسعيد بتمديد فترة عقدي مع النادي الرائع. واستقبلتني الجماهير منذ اليوم الأول بحماس شديد، وأريد أن أرد لهم الجميل، بالحصول على المزيد من الألقاب، وأشكر أسرة الجزيرة من زملائي إلى مجلس الإدارة والجماهير على دعمهم المستمر الذي يعني لي الكثير.

فيما شكر ميلوس إدارة النادي على الثقة وتجديد عقده، وقال: الجزيرة من أكبر الأندية في المنطقة، لذا فإن ارتدائي لقميصه يشعرني بفخر كبير، ولدينا فريق رائع وفخور بانضمامي له.