«دبي لأصحاب الهمم» يجهز فرقه لأخذ التطعيم

دبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بدعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لأصحاب الهمم، من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس لعام 2021 برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجهز النادي فرقه المختلفة في الألعاب الفردية والجماعية لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا اعتباراً من اليوم، حيث اطلع المجلس على الترتيبات الخاصة بذلك، والذي وجه بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات لمنتسبي النادي وأصحاب الهمم وأسرهم، الخاصة بالتوعية وأخذ اللقاح بصورة سهلة ومريحة، تحقيقاً للغاية المبتغاة، مشيداً بدور هيئة الصحة بدبي من أجل تسريع التعافي ومبادرتها بتخصيص عيادات خاصة لاستقبال «أصحاب الهمم» مجهزة بكل الوسائل الصديقة لهذه الفئة.

كما وجه المجلس الشكر إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفرق العمل على جهودها المقدرة حماية للصحة.

حضر الاجتماع محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة، وحريز المر بن حريز ومنى بن حماد، وحسن المزروعي أعضاء المجلس، وماجد العصيمي المدير التنفيذي، وأشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي حققها لاعبو النادي في انطلاقة المسابقات المحلية للجنة البارالمبية، على الرغم من تحديات جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذه النتائج التي تحققت في كرة السلة على الكراسي المتحركة، ورفعات القوة وتنس الطاولة والبوتشيا وألعاب القوى ثمرة متابعة ودعم مجلس دبي الرياضي، وتعد بكل المقاييس انعكاساً طبيعياً لهذا الاهتمام، مبيناً أن أبطال النادي كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.