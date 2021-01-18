الزعيم والفرسان.. قمة تحديد المصير في كأس اليد

رضا سليم (دبي)



يحدد فريق العين شكل المنافسة على كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، عندما يلتقي غداً مع شباب الأهلي في الجولة الثانية من الدور النهائي للبطولة، والتي ستقام على ملعب الشارقة بعد خسارة الزعيم العيناوي أمام الشارقة في الجولة الأولى، وفي حالة فوز العين على الفرسان اليوم، ستتأجل كل الحسابات للجولة الأخيرة التي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي السبت المقبل، وفي حالة فوز الشارقة سيتوج باللقب، بينما في حالة فوز شباب الأهلي ستكون هناك حسبة أخرى، وسيكون لكل فريق فوز بالدور النهائي، أما في حالة خسارة الزعيم أمام لفرسان، فستكون الكأس بين شباب الأهلي والشارقة في الجولة الأخيرة، ويخرج العين من حسبة المنافسة على الكأس.

ويلتقي اليوم النصر مع الوصل في ديربي دبي بصالة راشد بن حمدان، ضمن مراكز الترضية من الرابع للسادس، حيث فاز النصر في الجولة الأولى على الجزيرة، وفي حالة فوزه على الوصل اليوم، سيحسم المركز الرابع في الترتيب العام، بينما فوز الوصل سيؤجل الترتيب النهائي إلى ما بعد مباراة الوصل والجزيرة التي تقام بصالة الإمبراطور السبت المقبل.

وفي ترتيب المراكز من السابع للتاسع يلتقي دبا الحصن مع مليحة بصالة الحصن، وشهدت الجولة الأولى فوز بني ياس على دبا الحصن، وستجمع الجولة الأولى بين مليحة وبني ياس يوم السبت المقبل.



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مباريات الجولة

العين x شباب الأهلي

النصر x الوصل

دبا الحصن x مليحة