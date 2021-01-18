«الريدز» يصوم 270 دقيقة للمرة الأولى منذ 15 عاماً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وبالتحديد من مارس 2005، يفشل ليفربول الإنجليزي، في تسجيل أي هدف، خلال 3 مباريات متتالية، بعد أن تعادل مع مانشستر يونايتد في «الجولة 19» لـ «البريميرليج». وذكر موقع «أوبتا» المتخصص في الأرقام القياسية والإحصائيات أن «الريدز» أصبح ثالث حامل لقب للدوري لا يسجل خلال 3 مباريات متتالية، بعد أن سبقه إلى ذلك أرسنال موسم 1998-1999، وليستر موسم 2016-2017.

وأشارت أرقام «أوبتا» أيضاً إلى أن ليفربول لم يفز في 4 مباريات متتالية في «البريميرليج»، منذ 19 ديسمبر الماضي، عندما فاز على كريستال بالاس 7- صفر، لم يفز، وإنما سقط في فخ التعادل 3 مرات والخسارة مرة، بدأها مع ويستهام 1-1، ونيوكاسل صفر-صفر، وبعدها خسر من ويست بروميتش ألبيون صفر-1، وأخيراً تعادل مع مانشستر يونايتد صفر- صفر، كما شهدت مباراة «ديربي» ليفربول ومانشستر يونايتد، رقماً قياسياً آخر، عندما نجح «الشياطين الحمر» في حرمان ليفربول من تسجيل أي هدف على أرضه للمرة الأولى منذ أكتوبر2018.

وفي المقابل نجح «اليونايتد» في مواصلة سلسلته الرائعة في «البريميرليج» خارج الديار، حيث لم يخسر منذ نوفمبر الماضي عندما سقط أمام أرسنال، ومن وقتها خاض يونايتد 16 مباراة متتالية خارج ملعبه لم يخسر أياً منها، ويتبقى لـ «اليونايتد» مباراة واحدة فقط، من أجل معادلة رقمهم السابق الذي سجله في سبتمبر1999، عندما لعب 17 مباراة من دون هزيمة خارج الديار.