اليابان تؤكد استمرار الاستعدادات لتنظيم الأولمبياد

تعهد يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان اليوم الاثنين بالمضي قدما في الاستعداد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة في عاصمة بلاده الصيف المقبل.

وقال سوجا في كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة "سنمضي قدما وبكل عزم وإصرار في الاستعداد وتطبيق إجراءات للحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم".

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي لكنها تأجلت إلى 2021 في مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية مع استمرار تفشي الفيروس الذي نشر الرعب حول العالم.

وفي الأسبوع الماضي قال عضو في الحكومة اليابانية لرويترز إن الدورة الأولمبية ربما لا تمضي قدما كما هو مخطط لها في ظل استمرار تفشي العدوى حول العالم.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت في وقت سابق إن الدورة ستكون بمثابة "ضوء في نهاية النفق" في هذه الأزمة.