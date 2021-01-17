«منصورة» تحصد ناموس الحقايق

عبدالله عامر (الوثبة)

انتزعت «منصورة» لسعيد محمد بالشرقي ناموس الشوط الأول في سباق فئة الحقايق الأبكار، الذي أقيم صباح أمس على أرضية ميدان الوثبة وقطعت مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:24:6، بينما أهدى «مكلف» شعار سعيد بالشرقي النقطة الثانية في الشوط الثاني للجعدان في زمن قدره 4:23:0.

وحلقت «وجنة» لسعيد الرميثي بناموس الشوط الثالث، وكسب «دارين» لمنصور بن دري المنصوري صراع الشوط الرابع ونال «الاسجي» لمعالي علي حماد الشامسي صدارة الشوط الخامس.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط السادس «حضور» لسهيل بن شويرب العامري، الشوط السابع «أريام» لسعيد بن مسلم العمري، الشوط الثامن «صياد» لعوض بخيت العامري، الشوط التاسع «نهب» لسعد الفهيدة المري، الشوط العاشر «أسياد» لخالد بن بروك الحميري، الشوط 11 «مكفي» لنايل بن مفتاح الشامسي، الشوط 12«الظبي» لنايف بالروية الخييلي، الشوط 13 «هديلان» لخالد بن بروك الحميري، الشوط 14 «الشاهينية» لسهيل العامري، الشوط 15 «معزم» لسهيل العامري.

وأسفرت نتائج الأشواط من الشوط 16 إلى 25 عن فوز «كرم» لمنصور العويسي، الشوط 17 «الغزال» لمحمد مايد الخييلي، الشوط 18 «مزنة» لحارب العميمي، الشوط 19 «مشغلة» لزفنة العامري، الشوط 20 «ملهم» لسالم الوهيبي، الشوط 21 «ابتسام» لسهيل الخييلي، الشوط 22 «التماس» لأحمد الدرعي، الشوط 23 «الفارس» لسليم الدرعي، الشوط 24 «سيرة» لحارب العميمي، وفي آخر أشواط فئة الحقايق فاز «مخلاب» لأحمد المزروعي.