دورة تدريبية افتراضية لـ «الفلور يول»

أبوظبي (وام)

تنظم مؤسسة الأولمبياد الخاص واتحاد الرياضات الشتوية اليوم الدورة «الافتراضية» لإعداد مدربي رياضة الفلور يول بالأولمبياد الخاص استعداداً للألعاب العالمية الشتوية كازان 2022 بالشراكة مع مركز إعداد القادة، ويحاضر في الدورة يحيي الجنيبي مدرب منتخب الفلور بول رئيس لجنة حكام هوكي الجليد باتحاد الرياضات الشتوية، حيث سيقوم بتغطية محور رئيسي حول خصائص ومفاهيم تدريب رياضة الفلور بول بالأولمبياد الخاص خلال الورشة عبر منصة «زووم».

وتأتي هذه الدورة تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الرياضات الشتوية، ومؤسسة الأولمبياد الخاص في نهاية عام 2020، والتي تستهدف تطوير مستوى الرياضات الشتوية بالقطاع الرياضي للأولمبياد الخاص، وتوفير فرص التدريب والتطور للمدربين واللاعبين استعداداً للمشاركات العالمية في الألعاب الشتوية العالمية.

ويتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور الفرعية منها استعراض تاريخ رياضة الفلور بول، وقوانين وقواعد تنظيم مسابقاتها، وخصائص ومفاهيم تدريباتها، إلى جانب تسليط الضوء على مشاركة الإمارات القوية في الكأس الإقليمي للفلور بول عام 2019 المؤهل للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية بكازان 2022، حيث جاء منتخب سيدات الأولمبياد الخاص الإماراتي في المركز الأول، وحصد ذهبية الكأس الإقليمي للفلور بول بالقاهرة 2019، مما أهله للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية «كازان 2022»، وحصل منتخب الرجال على المركز الثالث والميدالية البرونزية.