عبدالكريم سعيد سفيراً لـ «عربي الأجسام»

دبي (الاتحاد)

منح الاتحاد العربي لبناء الأجسام الإماراتي عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بدبي لقب سفير الاتحاد العربي للتنوير والثقافة والتعليم، خلال عمومية الاتحاد العربي التي عقدت بمدينة الإسكندرية، أمس، بحضور محافظ الإسكندرية، والدكتور عادل فهيم الذي جدد له لرئاسة الاتحاد العربي لفترة رئاسية تمتد إلى 2025. وكان عبدالكريم سعيد قد ترأس وفد الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام المشاركة في عمومية الاتحاد العربي، وجاء تكريم سعيد باللقب تقديراً لدوره وجهود الأكاديمية في صقل المدربين، وتأهيلهم فنياً على مستوى الوطن العربي.