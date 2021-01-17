باب التسجيل لدوري شباب الجودو يغلق غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يغلق غداً باب التسجيل في دوري شباب الجودو، فيما تنطلق المنافسات الجمعة، بصالة نادي اتحاد كلباء في المنطقة الشرقية، وتم التأكيد على ضرورة إجراء فحص «كوفيد- 19» لمده لا تزيد على 72 ساعة لكل المشاركين والأجهزة الفنية والإدارية حسب البروتوكول الصحي، بمنْ فيهم من حصلوا على لقاح كورونا، مع التأكيد على التباعد الاجتماعي.

تبدأ إجراءات صعود الميزان الخميس المقبل بنادي اتحاد كلباء، ويجوز لكل فريق أن يسجل 3 لاعبين في كل وزن، منهم مواطنان اثنان ولاعب مقيم، وتبدأ المنافسات في التاسعة والنصف صباح الجمعة، وتحددت الفئات العمرية للشباب تحت 18-19-20 سنة ومواليد 2001، 2002، 2003، أما الأوزان فقد تحددت تحت 55، 60، 66، 73، 81، 90، تحت 100، وفوق 100 كجم، يذكر أن المنافسات تقام بطريقة الدوري من دور واحد، مع مطالبة الأندية الالتزام التام بالتقيد بأعمار اللاعبين المحددة لكل فئة.