الشارقة يوقف انتصارات العين في كأس اليد

رضا سليم (دبي)



أوقف فريق الشارقة انتصارات العين، بالفوز عليه 32-19 أمس الأول بصالة شباب الأهلي، في الجولة الأولى للدور النهائي لكأس الإمارات لكرة اليد، انتهى الشوط الأول بتقدم الملك الشرقاوي 16-10، لتتوقف انتصارات الزعيم العيناوي، سواء على مستوى الدوري أو بطولة الكأس، حيث لم يخسر العين في الدوري وأيضاً في كأس الإمارات، بعد المستويات الفنية العالية التي يقدمها الفريق هذا الموسم، وشهدت المواجهة حصول مصطفى الكعبي المدرب المساعد لفريق العين على البطاقة الحمراء، بجانب البطاقة الزرقاء وكتابة تقرير للاعتراض على قرارات الحكام في الشوط الثاني.

ويلتقي العين مع شباب الأهلي بصالة الشارقة غداً، وفي حالة فوز شباب الأهلي سيكون اللقب محصوراً بين الشارقة وشباب الأهلي، بينما فوز العين سينتظر نتيجة الجولة الأخيرة التي تقام السبت المقبل بين الملك والفرسان.

وفي مراكز الترضية من الرابع للسادس، نجح فريق النصر في الفوز على الجزيرة بنتيجة 31-22 في المباراة التي جرت بينهما بصالة فخر أبوظبي، وانتهى الشوط الأول بتقدم العميد 11-10، ويلتقي غداً النصر مع الوصل، وفي حالة فوز العميد سيكون قد حسم المركز الرابع، ويبقى المركزان الخامس والسادس بين الجزيرة والوصل في الجولة الأخيرة السبت المقبل.

وفي ترتيب المراكز من السابع إلى التاسع، نجح فريق بني ياس في الفوز على دبا الحصن بنتيجة 27-24 في المباراة التي جرت بينهما بصالة السماوي، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13-12 لأصحاب الأرض، ويلتقي غداً دبا الحصن مع مليحة بصالة الأول.