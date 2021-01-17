«لوبيز 10» رهان «النسور» الرابح

فيصل النقبي (خورفكان)

كسب نادي خورفكان الرهان على المهاجم البرازيلي رامون لوبيز، بعدما ظل الخيار الرابح في معظم مباريات الفريق خلال المرحلة الماضية من دوري الخليج العربي، بفضل أهدافه المؤثرة التي وصلت إلى 8 أهداف بنسبة تمثل أكثر من نصف أهداف «النسور» مجتمعة، حيث سجل الفريق 15 هدفاً في 13 مباراة، إضافة إلى مساهمته في صناعة هدفين.

المشاركة الفاعلة للاعب امتدت إلى الثنائية التي أحرزها في مرمى الجزيرة ضمن الجولة الـ13، وهي محطة مهمة في مشوار اللاعب، بالنظر إلى الإمكانات العالية، التي منحته فرصة الوصول إلى شباك علي خصيف في مناسبتين خلال شوطي المباراة.

وسدد لوبيز 37 مرة على المرمى في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي، حسب الإحصائية الصادرة من رابطة المحترفين، من بينها 19 على المرمى، في حين جاءت 7 من أهدافه من داخل المنطقة، بينما كان الثامن من خارجها، مقابل هدفين بالرأس، في حين حقق اللاعب 34 مراوغة، بنسبة نجاح وصلت إلى 35.29، ومرر 264 تمريرة، بينها 172 تمريرة صحيحة.

وشارك لوبيز «31 عاماً» في 20 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الحالي مع خورفكان، بواقع 1732 دقيقة أظهرت تميزه بالانضباط التكتيكي العالي والتعاون الإيجابي مع زملائه اللاعبين والروح العالية، التي منحته فرصة مضاعفة جهوده في جميع المباريات لأجل الوصول إلى المعدل المطلوب في المباريات، حسب الخطة المقررة من قبل المدرب البرازيلي كايو زاناردي.