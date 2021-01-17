«نرتقي بها» مبادرة ديربي اللعب النظيف

علي معالي (دبي)

فرضت مبادرة «نرتقي بها» الإيجابية النابعة من مجلس الشارقة الرياضي، الذي أعاد كلمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، نفسها على الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، حيث تناولت العديد من الجوانب الإيجابية الرائعة في مجال الرياضة والسلوكيات داخل ملاعبنا، مثل احترام الحكام وسيادة الروح الرياضية، والتي جاءت لتعبر عن الهدف الدائم من الرياضة.

وقال عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي: لا بد من استثمار هذه النصائح الغالية لتكون سلوكاً في كل ملاعبنا وليس فقط في ملاعب أندية الشارقة، فالرياضة ما هي إلا نشاط تنافسي يرتقي بالأخلاق في نهاية المطاف، ومبادرة مجلس الشارقة الهدف منها نشر الوعي الرياضي والارتقاء بالأخلاق، وواصل: لقد وجدنا تفاعلاً كبيراً من الجميع، بمنْ فيهم اللاعبون والأجهزة الفنية.

وأكد عيسى هلال على أن هناك دوراً مهماً لنشر مثل هذه الثقافة بين شبابنا، وأن هناك مبادرات مستقبلية مختلفة سوف تظهر في حينها لتفاعل المجتمع مع الرياضة والشباب بشكل عام.

في هذا الشأن أكد جمال عبدالله حارس مرمى اتحاد كلباء، على أهمية تلك المبادرات التي تحفز الجميع للعمل على الارتقاء بالأخلاق.