يعقوب الحمادي: 4 حالات تفسد ختام الدور الأول

معتز الشامي (دبي)

أكد يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، أن ختام الدور الأول بالجولة الـ13، شهد تراجعاً بمستوى التحكيم، خاصة في التدخلات السلبية لأطقم الفار مقارنة بالجولات الماضية، وقال: حضر حكام الفيديو وغابت القرارات المهمة، فقد شهدت الجولة 3 تدخلات صحيحة لتقنية الفيديو، وتدخلين لإلغاء قرارات ركلات جزاء، وتمثلت السلبيات في وجود 4 حالات، استوجبت تدخل حكام الفيديو لاحتساب ركلات جزائية، وأبرزها مباراة الجزيرة وخورفكان بواقع ركلة جزاء لكل فريق، وركلة أخرى بمباراة الوحدة وبني ياس، وضربة رابعة بمباراة العين وحتا. وأضاف الحمادي: شهدت الجولة ظهور وجه جديد للساحة التحكيمية هو يوسف الجسمي، الذي تألق على مستوى اللياقة البدنية والتحركات، ولكنه رسب في احتساب ركلة جزاء للعين، ولفت إلى تفوق عدد من حكام الساحة بخلو مبارياتهم من السلبيات، وأبرزهم عمار الجنيبي، وحمد علي يوسف، وسلطان محمد صالح.