صفقات الشتاء تشعل الدوري

منير رحومة (دبي)

من الوهلة الأولى قدمت صفقات «ميركاتو الشتاء» الإضافة لدوري الخليج العربي، وبصمت على نجاحها مع الفرق بالأداء اللافت والتألق الكبير في المباريات، لترفع من أجواء الحماس والإثارة، خاصة بالنسبة للفرق التي كانت تبحث عن تعديل الصورة وتصحيح المسار.

وخطف الثنائي الجديد لعجمان المالي موديبو مايجا والبرازيلي دييجو جارديل الأنظار في الظهور الأول، بتسجل كل منهما هدفاً، وقيادة «البرتقالي» لتحقيق أول في هذا الموسم، لينعش بذلك الفريق آماله في الهروب من شبح الهبوط، كما وقع يحيى الغساني القادم الجديد إلى شباب الأهلي على نجاح صفقة انتقاله إلى «الفرسان» بتسجيل هدف الفوز على النصر في «ديربي دبي»، وإنهاء صيام فريقه عن الانتصارات بعد 5 جولات كاملة، ونفس الأمر بالنسبة للإسباني بيدرو كوندي المنتقل إلى الظفرة، حيث سجل هدفه الأول في الظهور الأول له مع فريقه الجديد، ليؤكد أنه قادر على تقديم الإضافة لفرسان الظفرة. وفي خورفكان أيضاً أعطى انضمام إسماعيل الحمادي إلى «النسور» شحنة معنوية وفنية، حيث كان عنصراً فعالاً في الفوز الثمين على الجزيرة بثلاثية.