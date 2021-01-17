تيبار.. الدور المحوري

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم أن البديل جون تيبار لاعب بني ياس لم يسجل خلال مباراة فريقه أمام الوحدة، بعد مشاركته في 25 دقيقة عقب دخوله كبديل لأحمد شحدة أبو ناموس في الدقيقة 67، إلا أنه لعب دوراً هاماً في ضبط إيقاع لعب «السماوي»، حيث شكل عاملاً هاماً ومحطة قوية للوقوف على الكرة خاصة في ظل الضغط الهجومي الكير من الوحدة، وساهم تيبار في تنشيط هجوم السماوي وسرعة المرتدات، التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الوحدة وجاء منها الهدف الثاني بتوقيع البرازيلي بيدرو، الذي وضع بصمته العاشرة في دوري الخليج العربي.

ولم يكتف تيبار بالدور الهجومي، حيث لعب دوراً هاماً في النواحي الدفاعية مع لاعبي الوسط فواز عوانة والأرجنتيني سواريز، صاحب الهدف الأول، ليشكل رمانة ميزان جديدة في صفوف السماوي، الذي أنهى الدور الأول في المركز الثالث، مستغلاً هزيمة النصر أمام شباب الأهلي لينقض على مركزه بفارق نقطتين بعد وصوله للنقطة 26.