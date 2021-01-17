«برايت» يسطع في ميدان

دبي (الاتحاد)

سجل ساتيش سيمار المدرب الأكثر خدمة في سباقات الدولة، ثلاثية «هاتريك» في سباق مضمار ميدان، الذي تألف من ستة أشواط، بمشاركة حوالي 90 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 517.5 ألف درهم، برعاية الطاير للسيارات.

وجاءت انتصارات سيمار عبر «تويلفت أوف نيفر لاند» لإسطبلات داكي، بقيادة ناثان كروس، في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، وتفوق البطل بفارق عنق، مسجلاً زمناً وقدره 2:05:76 دقيقة، وحقق سيمار الثنائية في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «عشبي»، حيث قاد الفارس تاج أوشي الجواد «أمبيريال امباير» لإسطبلات الراشد، إلى فوز صعب بفارق أنف، ومسجلاً 1:37:77 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث الذي شارك فيه 14 خيلاً، عبر الجواد «ريكورد مان» بقيادة تاج أوشي «ثنائية»، في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 2000 متر (عشبي)، وخطف البطل الفوز بفارق رأس مسجلاً 2:02:75 دقيقة، وتألق ممثل جودلفين «برايت ستارت»، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة باتريك كوسجريف، بصورة لافتة في ثاني الأشواط لمسافة 1900 متر، حيث اكتسح ابن «ميداليا دو أورو» منافسيه بفارق 7.75 طول، مسجلاً 1:58:16 دقيقة.

ومنح «سبيريت أوف لايت» مالكه سيد حشيش، بإشراف إروين شاربي وقيادة كلمنت لوكوف، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، متفوقاً بفارق 1.75 طول ومسجلاً 1:23:67 دقيقة، وخطف ممثل بورسلي للسباقات «سيلتك برنس»، بإشراف راشد بورسلي وقيادة فابريس فيرون، جائزة الشوط السادس والأخير لمسافة الميل الرملي، بفارق نصف طول، ومسجلاً 1:38:82 دقيقة.

قائمة الأبطال

1- سبيريت اوف لايت

2- برايت ستارت

3- تويلفت اوف نيفر لاند

4- امبيريال امباير

5- ريكوردمان

6- سيلتيك برنس

