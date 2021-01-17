7 فرق في الكأس الفضية للبولو

دبي (الاتحاد)



تكشف اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو اليوم تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2021، التي تنطلق الجمعة برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، كما ستجرى قرعة البطولة بحضور محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة. ويشارك في البطولة 7 فرق، هي بنجاش وافزا وذئاب دبي وغنتوت والحبتور والإمارات وزيدان، ويصل معدل هانديكاب فيها إلى 18 جولاً.