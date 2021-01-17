فوز دبي وخورفكان في سلة الكراسي المتحركة

دبي (الاتحاد)



فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على نظيره الثقة لأصحاب الهمم بواقع 53 مقابل 32 في المباراة الأولى للموسم 2020-2021، التي شهدت حماساً وإثارة من كلا الفريقين، فيما حقق نادي خورفكان لأصحاب الهمم فوزاً مستحقاً على أرضه على حساب العين بواقع 53 مقابل 20 في دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، كما أسدل الستار على التجمع الأول لرفعات القوة والذي احتضنه نادي خورفكان لأصحاب الهمم، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، والتي حظيت بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، وتألق جميع اللاعبين في حصد الميداليات على الرغم من الانقطاع خلال الفترة الماضية، لتنتهي المسابقات بحصول البطل البارالمبي محمد خميس خلف لاعب نادي دبي على ذهبية وزن 79 كجم، وحصل خالد عبدالله الحمادي لاعب نادي أبوظبي على المركز الأول فئة 107 كجم، كما حصل أحمد خميس البلوشي لاعب نادي أبوظبي على المركز الأول فئة فوق 107، ونال ذهبية وزن 72 كغ سيف الزعابي لاعب نادي خورفكان، ونال ذهبية وزن 65 كجم جاسم النقبي لاعب خورفكان، وفي فئة وزن 88 كجم حصل لاعب نادي أبوظبي وليد مهيوب على المركز الأول، ولفئة وزن 80 كغ انتزع المركز الأول لاعب نادي دبي نبيل عبدالكريم.