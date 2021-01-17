شباب الأهلي والبطائح إلى المربع الذهبي لدوري السلة

علي معالي (دبي)

تأهل فريقا شباب الأهلي والبطائح إلى المربع الذهبي لدوري رجال السلة بعد تكرار الفوز على الوصل والوحدة في إياب ربع النهائي، حيث تفوق الفرسان على الفهود 78 - 61، والبطائح على العنابي 77 - 71، ويقضي نظام البطولة، بأن تقام في دورها ربع النهائي بنظام «بست أوف 3»، من مواجهتي ذهاب وإياب واللجوء إلى مواجهة ثالثة فاصلة في حال التعادل، لينجح شباب الأهلي والبطائح بلوغ المربع الذهبي من دون الحاجة إلى خوض الفاصلة، عقب فوزهما الأسبوع الماضي في مواجهتي الذهاب، والتي جاءت لشباب الأهلي بواقع «89 - 67»، وللبطائح بنتيجة «91 - 86».

وتستكمل بقية مباريات المرحلة بلقاء النصر والظفرة على صالة النصر، وبني ياس مع الشارقة في بني ياس، في الإياب، وكان الذهاب قد انتهى بفوز العميد 69 - 54، والملك «89 - 57».

وفي مباراة شباب الأهلي والوصل الأخيرة التي وضعت الفرسان في المربع الذهبي، مركزه المفضل في كل موسم، بعد التفوق في الأرباع الأول والثاني والرابع بواقع «19 - 16 و21 - 14 و16 - 9»، فيما ذهبت نتيجة الربع الثالث لصالح الإمبراطور «25 - 20» التي لم تكن كافية له بالعودة بنتيجة المباراة.

وفي مباراة ثانية، قدم الوحدة مباراة كبيرة أمام البطائح ظلت معلقة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، حيث تفوق البطائح في الربعين الأول والثالث «24 - 12 و19 - 14»، وتفوق الوحدة في الربع الثاني «28 - 17»، وانتهى الربع الرابع بالتعادل «17 - 17».