لابورتا واثق من بقاء «البرغوث» في كتالونيا

أنورإبراهيم (القاهرة)



قال خوان لابورتا أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة في برشلونة: إنه متأكد من أن ميسي سيبقى في كتالونيا الموسم القادم، مشيراً إلى أن «البرغوث» سيبذل ما في وسعه من أجل البقاء طالما أن النادي سيقدم له عرضاً ملائماً، وأضاف لابورتا في تصريحات لصحيفة «سبورت»، قائلاً: ميسي يركز حالياً على الجانب الرياضي؛ بهدف اللحاق بفريق أتليتيكو مدريد على قمة الدوري الإسباني «الليجا»، والاستعداد بشكل جيد لمباراتي باريس سان جرمان في دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وتابع: إنني أراه سعيداً، وهو يلعب في الوقت الحالي وأعرف جيداً، أنه في قرارة نفسه يريد البقاء، ويبذل أقصى جهده لتحقيق ذلك.

ويعتبر لابورتا المرشح الأكبر للفوز برئاسة برشلونة خلفاً لجوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق، في الانتخابات التي تأجلت لتقام في شهر فبراير أو مارس القادم، بعد أن كان من المقرر أن يتم إجراؤها 24 يناير الجاري. جدير بالذكر أن ميسي كان وعد جماهير البلاوجرانا بأنه لن يتخذ أي قرار بشأن عقده، قبل نهاية الموسم.