رهان «ديربي مانشستر»!

قرر واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، اعتزال لعب كرة القدم قبل أيام قليلة، من أجل التفرغ لمهمته التدريبية مع فريقه، ديربي كاونتي، مراهناً على تاريخه الكبير داخل ملاعب الكرة، واقترابه من أيقونة تدريب «الشياطين»، السير أليكس فيرجسون، عبر سنوات طويلة، كان خلالها روني الفتى المدلل لفيرجسون، الذي نهل من علمه وفكره الكثير، لكن البداية جاءت صادمة، بخسارة «الكباش» أمام روثيرهام يونايتد، بهدف نظيف، في أول مباراة للمدرب روني بعد اعتزال اللعب.

الطريف أن روني سبق له خسارة رهان قديم، في نوفمبر 2008، بعدما وقع عليه الاختيار ليكون النجم الأول لإعلانات واحدة من أشهر شركات الملابس والأحذية الرياضية في العالم، ودار الإعلان حول خوض «أسطورة يونايتد» مباراة في الكرة الخماسية مع مجموعة من الشباب، يحكمها زميله السابق أيضاً، ريو فيرديناند، وقبل بدء التصوير، حاول رفاق شاب صغير يدعى كالام روبرتس، إقناعه بالدخول في رهان مع روني مقابل مبلغ مالي، يحصل عليه حال قدرته على مراوغة الأخير وتمرير الكرة بين قدميه، لكن كالام قرر الدخول في رهان للحصول على تذكرتين، من أجل حضور «ديربي مانشستر»، وبالطبع وافق روني واثقاً من قدرته على الفوز بالرهان !

المثير والطريف في آنٍ واحد، أن روبرتس ابن الـ19 عاماً وقتها، نجح في الفوز برهانه، بعدما مرر الكرة بين قدمي روني، وسط صيحات رفاقه وضحكات فيرديناند التي لم تتوقف، ليتلقى كالام اتصالاً من روني في اليوم التالي، مانحاً إياه التذاكر التي وعده بها، ليتوجه الشاب مع رفاقه بعدها إلى ملعب الاتحاد، ليشهد فوز يونايتد بالمباراة الصعبة، التي تعرض خلالها الدون، كريستيانو رونالدو، للطرد، لكن الغريب أن الهدف الوحيد في ذلك اليوم، جاء بقدم روني.



