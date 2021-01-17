الوحدة يتعاقد مع خريبين حتى صيف 2023

تعاقد الوحدة رسمياً مع السوري عمر خريبين لاعب الهلال السعودي السابق في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى يونيو 2023، واكتملت الصفقة رسمياً أمس، بعد 3 أيام من وصول اللاعب قادماً من الرياض، وخضع للفحص الطبي بدبي.

وكان الوحدة منافساً على ضم خريبين قبل انتقاله في 2017 من الظفرة إلى الهلال الذي أجرى معه مخالصة الأسبوع الماضي ليصبح لاعباً حراً، عقب مسيرة حافلة توج فيها بالعديد من الألقاب محلياً وقارياً وحقق على الصعيد الشخصي لقب أفضل لاعب في آسيا وهداف دوري الأبطال في 2017.

وينهي انضمام خريبين إلى «العنابي» تجربة قصيرة للبرازيلي لوفانور هنريكي الذي انضم للوحدة في الصيف الماضي لكن الإصابات حرمته من تقديم الإضافة المطلوبة.



