حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الحقايق

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحديات رموز الحقايق التي أقيمت في ميدان المرموم اليوم، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن.

وكسبت «متعبة» بشعار حمد عبدالله علي الفهيدة المري كأس ولي عهد دبي للأبكار وربحت 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 4 كيلومترات في توقيت وقدره 5:44:7 دقيقة.

وسيطر «الانكشاري» ملك سعيد محسن بخيت السلمي العامري على صدارة الشوط الرئيسي للجعدان ليحصد البندقية ومليون درهم، بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 5:40:3 دقيقة.

وذهب كأس ولي عهد دبي للأبكار الإنتاج وجائزته 1.5 مليون درهم لـ «زومة» بشعار حمد سعيد آل سالمين المنصوري، والتي حققت الإنجاز في توقيت وقدره 5:43:9 دقيقة، وحقق «شاهين» لمسلم حمد متعب محمد العامري بندقية الجعدان للإنتاج ومليون درهم، بعد أن قدم عرضاً مميزاً وحقق التميز في زمن بلغ 5:43:9 دقيقة.

وأقيمت خلال الفترة الصباحية 30 شوطاً، بواقع اثني عشر شوطاً للإنتاج وثمانية عشر شوطاً مفتوحاً، ونال الفائزون بالمركز الأول في أشواط الإنتاج الخمسة الأولى سيارات فاخرة، بينما يحصل أصحاب المركز الأول في أربعة أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة، بينما خصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.

وأهدت «مروحة» مالكها سعيد محمد آل سالمين المنصوري صدارة الأبكار في الشوط الرئيسي، بتسجيلها توقيتاً وقدره 5:51:7 دقيقة.

وأنهى «شاهين» مسافة السباق الـ 4 كلم في زمن وقدره 5:56:2 دقيقة، ليهدي الناموس إلى مالكه سيف غاصب محمد خيله العفاري.

وتقام غداً منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ويرتفع التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للجعدان المفتوح، وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضرين في الشوط الثالث المفتوح، وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكون جائزتي الشوط الرابع للجعدان المفتوح.



