العين يكمل إجراءات التعاقد مع الياباني شويا

أكملت شركة نادي العين لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الياباني، شويا ناكاجيما «26 عاماً، قادماً من بروتو البرتغالي، وذلك على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن يدافع اللاعب الجديد عن شعار «الزعيم»، في دوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا.

وقال ديفيد بلات المدير الرياضي: أرحب بـ «شويا» في العين، وبعد بحث مكثف وعمل متميز قام به جميع الأطراف، أعتقد أننا وقعنا مع لاعب بالمستوى المطلوب، وأتطلع بشغف لرؤيته بقميص العين في المباريات المقبلة.

ورحب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، باللاعب الجديد، وقال: اكتمال إجراءات قيد شويا، من الأخبار السعيدة التي كنت أنتظرها بـ «فارغ الصبر»، خلال الفترة الحالية من الموسم، واللاعب يتمتع بالمهارات العالية والمواصفات المطلوبة في اللاعب الذي نحتاجه خلال المرحلة المقبلة، كما أنه يملك الإمكانيات التي تمكنه من «صناعة الفارق».

وأضاف: دائماً أردد أن العين جيد، ولديه لاعبون بجودة عالية، وأن الفريق يحتاج إلى تعزيز قوته، من خلال وجود بعض العناصر الجدد، لبلوغ الأهداف وإسعاد الجماهير، وأشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم على الجهود التي بذلها لإبرام الصفقة الحاسمة.

وقال شويا ناكاجيما: سعيد وفخور بالانتماء إلى أحد أفضل الأندية الآسيوية، وأدرك جيداً حجم التحديات التي تنتظرني على الصعيدين المحلي والقاري، مع الفريق الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب دوري أبطال آسيا، وصاحب الإنجاز القياسي وغير المسبوق على مستوى المنطقة في كأس العالم للأندية 2018.

وأضاف: النجاحات والإنجازات في كرة القدم، ترتبط دائماً بالالتزام والعطاء، والعمل على مضاعفة الجهود، وإظهار روح الولاء والانتماء والقتال، من أجل الشعار، وعشت تحديات كثيرة مع أندية عدة، وفي كل مرة أدخل بشغف أكبر، واليوم أعيش تحدياً جديداً مع نادٍ عريق بطموحات عريضة، وأتمنى أن أنجح مع زملائي في بلوغ أهداف النادي، وإسعاد القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تساند الفريق.

في سطور

الاسم: شويا ناكاجيما

الجنسية: اليابان

مواليد: 3 أغسطس 1994

المركز: مهاجم وجناح

الطول: 167

الوزن:



