300 مشاركة في «جري أجمل شتاء»

دبي (الاتحاد)

شاركت أكثر من 300 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، في المرحلة الأولى من سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، أمس الأول، في حديقة سفاري دبي، تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وتصدرت الترتيب العام الإماراتية شمسة سالم في سباق 2.5 كيلومتر، والنرويجية إنجليد فليزا فوجلستاد في سباق 5 كيلومترات، والبريطانية بيكي هايورد في سباق 10 كيلومترات.

وكانت الإماراتية شمسة سالم الأسرع بين المتسابقات في سباق 2.5 كيلومتر، حيث تصدرت جميع الفئات في هذه المسافة، كما حققت المركز الأول في الفئة العمرية المفتوحة من عمر 18 فما فوق، وذلك بعد إنهائها السباق في زمن قدره 09:15 دقائق، تلتها العمانية خلود السعدي والنرويجية أنالين فوجليستاد في المركز الثالث.

وفي الفئة العمرية من 10-14 سنة فازت الإماراتية نوف البلوشي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 14:45 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 15-17 سنة فازت البريطانية تيا واتسون بالمركز الأول في زمن قدره 16:18 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات فازت الجنوب إفريقية سيليان يورك بالمركز الأول بزمن 14:17 دقيقة.