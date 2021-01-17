رايان يسجل «ثنائية» في تحدي قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

سجل الفارس الأيرلندي جاك رايان ثنائية في الفئة الأعلى ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز، التي أقيمت على مدى يومين، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد جانباً من أشواط المنافسات وقام بتتويج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وتألف الأسبوع من 10 أشواط، وجاء فوز الفارس رايان على صهوة الجواد «بي بي أس مكجريجور» من فريق «زد سفن»، في منافسة الختام بمشاركة 36 فارساً وفارسة من المستوى الأول والشباب، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بارتفاع 140 سم، وحل في المركز الثاني جورجيا تيم بالفرس «زد سفن آسكوت» أيضاً، وحقق المركز الثالث الفارس الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي بالجواد «سنتر» من نادي الشارقة للفروسية.

وحازت الفارسة الدنماركية تينا لوند بالجواد «أتش بي آر شارلوت» من نادي دبي للبولو والفروسية، المركز الأول في الشوط المفتوح بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بارتفاع 125 سم، وأحرز المركز الثاني عبدالعزيز العويس بالجواد «شوبين دو دامي» من إسطبلات الصافنات، وحل فارس نادي الشارقة للفروسية موفي عويضة الكربي في المركز الثالث بصحبة الفرس «كابيلا 3».

وتنافس فرسان القفز من ثلاث فئات، وهي فرسان المستوى الثاني، والناشئين «الجونيورز» وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر «5 ـ 6» سنوات، في شوطين، الشوط الأول من مرحلتين خاصة، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 115 ـ 120 سم، وتصدرتهم الفارسة وديما أحمد الريسي بالجواد «كايسون» من نادي أبوظبي للفروسية.

وخصص الشوط الثاني لفرسان الفئات الثلاث، بمواصفات المرحلتين، وعلى حواجز 120 سم، وحقق المركز الأول ناصر علي الجنيبي بالجواد «جيتي سبورت»، وحاز المركز الأول الفارس الناشئ سيف عويضة الكربي بالفرس «سبورتس فيلد» من نادي الشارقة للفروسية.