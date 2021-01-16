مدرب الوحدة: خسارة مخيبة لم نتوقعها

أبوظبي (الاتحاد)

وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة خسارة فريقه أمام بني ياس، اليوم، في الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، بالمخيبة للآمال، وأنه لم يتوقعها، مرجعاً ذلك إلى عدم استفادة فريقه من الفرص المحققة التي صنعها خلال المباراة.

وقال: استقبلنا أهدافاً ولم نسجل فرصاً محققة، ولا يمكننا الحكم على ركلة الجزاء التي ألغيت بقرار من حكم الفيديو، لكن لم نستفد من فرصنا، وعلينا أن نتقبل الخسارة، ولا أريد أن أتحدث عن الأسباب في هذه اللحظة، والأخطاء تحدث في كرة القدم، وختم: لدينا أفضل اللاعبين في جميع خطوط اللعب، يجب أن نطوي صفحة هذه المباراة، ونركز على مباريات الدور الثاني.