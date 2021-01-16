السباق الخامس يحطم رقمين قياسيين في العين

العين (الاتحاد)

سجلت خيول الرحماني للسباقات، والخيالة السلطانية العمانية، نجاحاً لافتاً من خلال تحطيم أرقام قياسية جديدة، في حفل السباق الخامس لمضمار العين الذي أقيم أمس الأول، وحقق المدرب إبراهيم الحضرمي «ثنائية» في السباق الذي تألف من 7 أشواط.

وكشف المهر «كيرليس ديل روك» للرحماني للسباقات، بإشراف المدرب أحمد المحيربي عن مشروع بطل جديد واكتسح منافسيه بفارق 8.25 طول، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، على لقب عود التوبة.

الزمن القياسي الجديد الذي حققه المهر المنحدر من نسل «داحس»، والبالغ 2:00:45 دقيقة، جاء على يد المدرب أحمد المحيربي، الذي كان يحمل الرقم القياسي مع الخيل «مناف»، وقدره 2:00:98 دقيقة في عام 2016.

وحقق الجواد «عارف» للخيالة السلطانية العمانية، الرقم القياسي الجديد لمسافة 1400 متر على لقب شعبية الروضة، مسجلاً، 1:33:06 دقيقة.