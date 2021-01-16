«الصاعد» الجهوري يقود «الوثبة» إلى «اللقب الكبير»

محمد حسن (أبوظبي)

أهدى الفارس الصاعد عبدالله علي الجهوري إسطبلات الوثبة، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب الشوط الرئيس لمهرجان محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 120 كلم، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة، وسط مشاركة قياسية بلغت (230) فارساً وفارسة.

ويقام المهرجان تكريماً وتقديراً لاسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

سجل المهرجان نجاحاً مميزاً من خلال المشاركة الكبيرة للإسطبلات والفارسات والفرسان والخيول، حيث حرص الجميع على التواجد في الحدث، وتقديم أفضل المستويات لأجل الصعود إلى منصة التتويج.

وحصد الفارس الجهوري البالغ من العمر 14 عاماً ثمار جهوده على صهوة الجواد «جيج مالامبو»، ومسجلاً زمناً إجمالياً وقدره (4:10:10) ساعات، وبمعدل سرعة بلغ (28.78) كلم في الساعة، لتحتفظ إسطبلات الوثبة باللقب الذي حققته الفارسة وعد نديم في العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالله صاح العطاس على صهوة «واترليا مستر بوجانكليس» لفريق البحرين الملكي للقدرة، ومسجلاً زمنا وقدره (4:16:06) ساعات، وبمعدل سرعة بلغ (28.11) كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثالث الفارس غيث عبدالواحد خميس على صهوة «تسكا لا ماجوري» لإسطبلات M7، ومسجلاً (4:16:44) ساعات، وبمعدل سرعة بلغ (28.04) كلم في الساعة.

التتويج

عقب ختام الشوط قام بتتويج الفائزين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية والبطولة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية.

الريسي: تنظيم رائع

تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز إسطبل الوثبة، العائد لسموه بلقب السباق الرئيس لمهرجان محمد بن زايد للقدرة.

كما هنأ الريسي، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بحصول فريق البحرين الملكي للقدرة على المركز الثاني.

وأشاد الريسي بالتنظيم الرائع للمهرجان على مدى أيامه الثلاثة، وأثنى على جهود قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في تنظيم واستضافة المهرجان بنجاح تام، بما وفرته من إمكانات ودعم في المجالات كافة للمشاركين، وما بذلته من جهد ظهر بوضوح في ارتداء الوثبة حلة زاهية أبهرت الجميع ونالت إعجابهم، إلى جانب كرم الضيافة الذي غمرت به الجميع في المهرجان.

الحضرمي: تفاعل إيجابي

أشاد محمد الحضرمي مشرف الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية لمهرجان محمد بن زايد للقدرة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت خلال فترة التجهيز لاستضافة الحدث كللت بالنجاح الباهر.

وتوجه الحضرمي بالشكر إلى الجميع على تعاونهم مع اللجنة المنظمة للمهرجان وتفاعلهم الإيجابي مع تنفيذ بروتوكول الصحة الصادر من الجهات المسؤولة لمكافحة جائحة كورونا، والالتزام بكل الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الجميع.

وأضاف: المهرجان حدث كبير وفريد، ويحمل اسماً غالياً على الجميع، لذا حرص الجميع على المشاركة في سباقاته الثلاثة، والتواجد في أروقة القرية للإسهام في إنجاح فعالياته، نشكر كل من حضر وشارك وتفاعل مع المهرجان، ونأمل أن نلتقي في النسخة الثالثة وسط ظروف أفضل، وبعودة الحياة إلى طبيعتها الأولى.

«الشبل» يتوهج من جديد

بعد أقل من 24 ساعة، من انطلاقته غير المسبوقة في سباق الإسطبلات الخاصة، عاد الشبل المتوهج عبدالله خليفة الجهوري ليحقق المفأجاة الكبرى، عندما توج بلقب السباق الرئيس خلال المهرجان، ليكون أول فارس في هذه السن ينال لقباً رفيعاً بهذا المستوى.

لم ترهب الأسماء الرنانة الفارس البالغ من العمر 14 عاماً، والذي دشن حضوره الأول قبل يوم واحد، حيث خاض أول سباقاته الرسمية في سباق الإسطبلات الخاصة ضمن المهرجان ونال المركز الثاني بجدارة، ليأتي لهذا السباق أكثر جرأة وتحدٍ ليبقى لقب هذا السباق الغالي في خزائن إسطبلات الوثبة.

بداية عبد الله الجهوري مع الخيل كانت منذ نعومة أظافره، لكنه انتظر بفارغ الصبر حتى يبلغ السن القانونية للمشاركة، حيث أكمل السباقات التأهيلية التي تسمح له بالمشاركة، ويدين الفارس الناشيء بهذا الانتصار لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي منحه الثقة بإتاحة الفرصة له للمشاركة في إسطبلات الوثبة.

وقد أوفى الفارس عبد الله بما وعد عقب تحقيقه المركز الثاني في ثاني فعاليات المهرجان، بأنه سيسعى لتحقيق الفوز في السباق الكبير، وقد كان هذا الانتصار الذي يقول عنه إنه جاء بالتزامه بتوجيهات والده المدرب المخضرم علي الجهوري، والذي ينصحه دائماً بالصبر وعدم الرهبة والحفاظ على الخيل.

العامري: تضافر الجهود وراء النجاح

توجه مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على توجيهات سموه لإقامة المهرجان ودعمه اللامحدود خلال النسختين، مشيداً بالنجاح الذي تحقق للمهرجان في النسخة الثانية، وهو نتاج تضافر جهود الجميع من أجل إيصال رسالة حبهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهنأ العامري الفائزين في السباق الرئيس بختام المهرجان، كما هنأ الفائزين والفائزات في سباقي السيدات والإسطبلات الخاصة، مشيداً بالأداء المميز الذي قدمه الفرسان والفارسات في السباقات الثلاثة، والروح العالية التي سادت أجواء المهرجان طوال الأيام الثلاثة.

وأشاد العامري بجهود فريق العمل في القرية، وكل اللجان العاملة والمساعدة التي قامت بأدوارها على أكمل وجه، مما كان لذلك الأثر الإيجابي في وصول الحدث إلى شاطئ النجاح المميز.