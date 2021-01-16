«بركان عجمان» ينفجر بعد انتظار 349 يوماًً

رضا سليم (دبي)

منح «ميركاتو الشتاء» فريق عجمان الفوز الأول في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والذي جاء على حساب الفجيرة في الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي بنتيجة 2 - 1، بعد انتظار 349 يوماً، بعدما نجح كل من المالي مايجا والبرازيلي جارديل في تسجيل هدفين في أول ظهور لهما مع «البرتقالي».

وكان آخر فوز لعجمان في الأول من فبراير بالتفوق على النصر بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشرة من دوري الموسم الماضي، وهو الفوز الأول للفريق في دوري الموسم الحالي ليختتم الدور الأول بـ6 نقاط من 3 تعادلات وفوز وحيد في 13 مباراة، ورغم البقاء في المركز الثالث عشر، إلا أنه قلص الفارق بينه وبين الفجيرة الثاني عشر إلى نقطة واحدة.

لم يحدث لفريق عجمان التأخر في تسجيل الانتصار الأول في المواسم الأخيرة، حيث بدأ «البرتقالي» انتصارات في الموسم الماضي في الأسبوع الثاني بالفوز على النصر وفي موسم 2018 - 2019 بدأ الموسم بالفوز على النصر في الجولة الأولى.

وتأخر الفوز الأول له في موسم 2017 - 2018 إلى الأسبوع الخامس بالفوز على النصر بهدف، وفي موسم 2014 - 2015 تأخر الفوز الأول إلى الأسبوع السادس، وكان على حساب اتحاد كلباء وهبط الفريق في الموسم نفسه، وغاب لموسمين عن دوري المحترفين. في الوقت نفسه، كسر «البرتقالي» عقدة «الذئاب»، خاصة أن الفريق خسر أمامه هذا الموسم مرتين في كأس الخليج العربي وودع البطولة من الدور الأول، بالإضافة إلى الفوز في المواجهة السادسة بينهما.