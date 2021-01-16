إيسايلا فخور بـ«نصر بني ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

عبر الروماني دانييل إيسايل مدرب بني ياس عن سعادته وفخره بالفوز الذي حققه فريقه على الوحدة في ختام مباريات الدور الأول من دوري الخليج العربي الذي وصفه بالنصر الكبير، وأشاد بالمستوي الكبير والروح العالية التي لعب بها فريقه المباراة، رغم الضغوط التي كان يعيشها اللاعبون بسبب تفكيرهم في إنهاء النصف الأول من المسابقة في المركز الثالث بعد خسارة النصر أمس الأول.

وقال: كنت قلقاً لجودة لاعبي الوحدة، فخور بفريقي حققنا نصراً كبيراً بعد أداء مميز، كما أن خسارة النصر وضعتنا تحت الضغط لرغبتنا في المركز الثالث، لكننا استطعنا أن نتغلب على هذه الضغوط ونصل إلى ما نريده، لدينا الفرصة في المنافسة وسنقاتل وسنتمتع بذلك في الدوري الثاني.

وأضاف: افتقدنا خيمينز للإيقاف أمام الوحدة وعوضناه بسلطان الشامسي الذي قدم مباراة كبيرة، وأمام الوصل بالجولة المقبلة نفقد فواز عوانة للسبب نفسه.