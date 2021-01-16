دوبينج «الفهود» يخطف أضواء الإعلام الغاني

مراد المصري (دبي)

نجح الغاني جورج دوبينج في خطف اهتمام وسائل الإعلام في بلاده بعد ظهوره اللافت مع الوصل في المباريات الأخيرة، وهو الذي تصدر ترتيب قائمة أفضل اللاعبين الغانيين المحترفين خارج البلاد خلال الأسبوع الماضي، بحسب إحصائيات موقع «مودرن غانا». ووضع الموقع الرياضي الشهير في غانا، لاعب «الفهود» في صدارة ترتيب أبرز 10 لاعبين غانيين يلعبون خارج البلاد بناء على تقييم أدائهم، وتحديداً بعدما ساهم دوبنج في الحفاظ على نظافة شباك فريقه أمام الشارقة في كأس الخليج العربي، إلى جانب أدائه في المباريات الأخرى.

ومنح الموقع اللاعب العلامة 7.8 تقديراً على أدائه الجيد للغاية، وذلك في قائمة ضمت لاعبين محترفين في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وصامويل أوسو المحترف في صفوف الأهلي السعودي.

وركز الموقع أن دوبينج مهد الطريق نحو مسيرة احترافه من بوابة الوصل، بعدما وافق اللاعب على خوض مغامرة الاحتراف خارج البلاد في هذه السن المبكرة، واختار اللعب في دوري آسيوي عوضاً عن الاتجاه إلى أوروبا.