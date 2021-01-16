«بلو سوفرين» يتطلع إلى لقب «المهجنة» في مضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يطمح الجواد «بلو سوفرين»، بإشراف إروين شاربي وقيادة فابريس، للفوز بلقب الشوط الرئيس والختامي في حفل سباق مضمار أبوظبي، الذي يقام في الخامسة من مساء اليوم، ويـتألف من 6 أشواط خصصت كلها للخيل العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الختامي الذي خصص للمهجنة.

ويجتذب السباق الرئيس الذي يقام في الشوط السادس 14 خيلاً، وخصص للمهجنة لمسافة 2400 متر (تكافؤ)، ويبرز بجانب «بلو سوفرين» أيضاً «إيست آسيا» و«إمورتلايزد».

ويستهل الحفل بسباق للأفراس عمر 5 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر (شروط)، بمشاركة نخبة مميزة يبرز منها ثنائي المدرب هلال العلوي «آر بي ديكسي أونور» و«شمارا» بجانب «نيروز».

وخصص الشوط الثاني للمبتدئة من الخيول العربية عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر، ويتوقع أن ينافس فيه كل من «راكبهار دو كايرو»، و«أيه أف العجاج»، و«زد أف حكيمة».

ويقام كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ومن أبرز الخيول المتحدية «دينار الخالدية»، و«هشام الخالدية»، و«مجد المغيرات».

ويشهد الشوط الرابع ثاني سباقات المبتدئة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً، يبرز منها كل من «أيه أف كايد»، و«الهزيز» «وسندس»، التي تملك أفضلية الوزن.

ويبرز كمنافس قوي الجواد «معالي الريف» في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر (تكافؤ)، حيث يسعى لتحقيق فوزه الثاني، لكنه يواجه خيولاً قوية مثل «أيه أف ماس»، و«تاجر».