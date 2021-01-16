«الديربي».. «سعادة السماوي» وخورفكان يفجر المفاجأة في دورينا

أبوظبي (الاتحاد)

حسم بني ياس «ديربي» أبوظبي أمام الوحدة، بتغلبه عليه بهدفين دون رد على استاد آل نهيان في أبوظبي، ليقفز «السماوي» إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما احتل الوحدة الركز السابع برصيد 19 نقطة، ويحقق «السماوي» السعادة في ختام الدور الأول للدوري.

أحرز لبني ياس جاستون سواريز وجواو بيدرو في الدقيقتين (34 و84)، ليقوداه لإلحاق الخسارة الأولى بالوحدة على ملعبه هذا الموسم، والثانية في تاريخ مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف بعد الأولى في إياب موسم (2010 - 2011) عندما تغلب عليه (1 - 3).

ورغم استحواذ الوحدة على الكرة بنسبة عالية، إلا أن بني ياس نجح بالتنظيم الجيد والروح القتالية وتمكن من التفوق في المباراة التي جاءت مسكاً لتألقه اللافت منذ انطلاقة المسابقة مع خواتيم النصف الأول منها.

وحقق خورفكان مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تغلب على الجزيرة بثلاثة أهداف، على استاد صقر بن محمد القاسمي ليرسخ العقدة للمرة الثانية على التوالي، حيث فشل الجزيرة في الثأر من الخسارة الأخيرة أمام خورفكان في الموسم الملغى، سجل لخورفكان هدافه البرازيلي رامون لوبيز هدفين في الدقيقة 6 و71، ومواطنه برونو لاماس في الدقيقة 40.

وتلقى الجزيرة الخسارة الثانية والأقسى في الدوري لغاية الآن ليتجمد رصيده للنقطة 27، مبتعداً عن الشارقة بفارق 6 نقاط، فيما تقدم «النسور» إلى النقطة 14 بعيداً عن صراع الهبوط.

وتعادل الظفرة والوصل 1-1 على استاد حمدان بن زايد، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 17 نقطة بالمركز التاسع، و«الفارس» إلى 16 نقطة في المركز العاشر، خطف البرازيلي فيجريدو هدف التقدم للوصل من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54، وتمكن الإسباني بيدرو كوندي من إدراك التعادل في ظهوره الأول مع الظفرة بعد انضمامه لصفوفه قبل أيام قادماً من شباب الأهلي، عندما تابع كرة مرتدة من المدافعين داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57، وشهدت المباراة طرد سلطان الغافري لاعب الظفرة بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 86.