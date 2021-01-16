خورفكان يوقف الجزيرة بـ«العقدة»!

فيصل النقبي (خورفكان)

للمرة الثانية على التوالي، يعاني الجزيرة من «عقدة» خورفكان الذي تفوق بـ«ثلاثية» اليوم، في «الجولة 13» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وجاء ختام الدور الأول للبطولة ليعيد إلى الأذهان، فوز «النسور» على «فخر أبوظبي» بهدف في الموسم الماضي الملغى 2019-2020، ضمن «الجولة 17».

ويعد الفوز الثمين هو الأول لخورفكان بملعبه في الدوري هذا الموسم، ليدخل مرحلة «الشتاء الدافئ» نسبياً في فترة ما بين «الدورين»، لأن «النسور» وضع قدمه في منطقة أفضل بجدول الترتيب، حيث أصبح يحتل «المركز 11»، وله 14 نقطة، ومن شأنها أن تمنح الفريق المزيد من الثقة في الجولات المقبلة، في رحلة البحث عن البقاء في «المحترفين».

دخل خورفكان لقاء الجزيرة، متحدياً الظروف الصعبة، ووضع «النقاط الكاملة» هدفاً نصب عينيه، على أمل «الهروب» من منطقة الخطر، وتحقق له ما أراد من خلال هز شباك الحارس علي خصيف بثلاثة أهداف حملت توقيع رامون لوبيز «هدفين»، وبرونو لاماس.

وفي المقابل دفع الجزيرة ثمن أخطاء مدافعيه وعدم فاعلية مهاجميه، في المباراة، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشارقة المنفرد بالقمة.