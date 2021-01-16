دوري أقوياء اليد 2021-2022.. «نيولوك»!

رضا سليم (دبي)

كشف اتحاد اليد عن نظام دوري الرجال الجديد، الذي سيتم تطبيقه بداية من الموسم المقبل 2021-2022، وهو الدوري الذي يشهد تطبيق دوري المجموعات لأول مرة، من خلال مشاركة 11 فريقاً من خلال الدور التمهيدي ودور المجموعات ثم الدور النهائي.

وكشف ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد عن تفاصيل الدوري الجديد، وقال: «دوري الموسم المقبل الذي يشارك فيه 11 فريقاً سيكون مختلفاً عن المواسم الماضية، حيث سيبدأ بالدور التمهيدي من دور واحد يشارك فيه جميع الفرق، على أن يتم تقسيم الفرق طبقاً للترتيب النهائي إلى مجموعتين، الأولى تضم أول 6 فرق والثانية تضم 5 فرق من السابع إلى الحادي عشر».

وأضاف: «الفرق الستة الأولى في ترتيب الفرق في الدور التمهيدي سيتم تقسيمها إلى مجموعتين كل مجموعة 3 فرق، وستكون المباريات بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، على أن تصعد الفرق الستة للدور النهائي للدوري، ولكنْ هناك نقاط اعتبارية حسب ترتيب كل فريق في المجموعة، وعلى سبيل المثال سيحصل أول كل مجموعة على نقطتين اعتباريتين ثم نقطة واحدة للفريقين في المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة».

وأشار إلى أن الدور النهائي سيضم 8 فرق بعد تصعيد فريقين من مجموعة المراكز من السابع إلى الحادي عشر، ولكن دون الحصول على نقاط اعتبارية وتلعب الفرق الثمانية دورياً من دور واحد، ونظام الدوري الجديد يهدف إلى الإثارة ومنح كل الفرق حظوظ المنافسة للدرجة التي تجعل من الصعب التكهن ببطل الدوري، إلا في المحطة الأخيرة، وقال: «سنحاول أن تكون المباراة الأخيرة في الدوري بين الفريقين المتصدرين للمجموعتين الأولى والثانية في الدور الثاني».

وأوضح أن الفرق المتبقية في المراكز من التاسع إلى الحادي عشر لن تتوقف عن المباريات، حيث سيقام بينها دوري من دور واحد لتحديد ترتيبها في جدول الترتيب النهائي.



