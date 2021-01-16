العين يتصدر الأشبال والناشئين في كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الجولة الأولى من دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو بمشاركة نخبة اللاعبين من 16 نادياً وأكاديمية، حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس الإدارة ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد إضافة إلى مجموعة من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وتألق لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خلال منافسات الجولة الأولى ونجحوا في حصد عدد كبير من الميداليات الملونة.

وفي فئة الأشبال تحت 16 عاماً نجح لاعبو العين في تسجيل 2010 نقاط ما وضعهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس نفس عدد النقاط في المركز الثاني، إلا أن التفوق كان في مصلحة العين لفوز لاعبيه بعدد أكبر من النزالات، وحصد لاعبو الوحدة 1740 نقطة في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين تحت 18 عاماً تمكن لاعبو العين من تسجيل 2860 نقطة وضعتهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو الوحدة 1680 نقطة أمنت لهم المركز الثاني، وحل لاعبو بني ياس في المركز الثالث بـ930 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجل لاعبو الوحدة 1890 نقطة في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العين 1150 نقطة ليحصلوا على المركز الثاني، وحل لاعبو بني ياس في المركز الثالث بتسجيلهم 900 نقطة.

واكد محمد سالم الظاهري أن افتتاح الموسم المحلي للرجال بدوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو شكّل حافزاً كبيراً للاعبين الذين قدموا مستويات رائعة وأظهروا قدرات فائقة على البساط، وجاهزية كبيرة، وتعطشاً للتتويج، ما ينبئ بموسم حافل يزخر بالخامات الوطنية القادرة على تحقيق الإنجازات والتفوق المستمر والارتقاء بجو جيتسو الإمارات إلى أبعاد جديدة.

وأشاد بالاستضافة المميزة من نادي النصر لمنافسات الجولة الأولى، منوهاً بأن هذه البطولة تعد واحدة من أبرز البطولات على الساحة المحلية، وتعكس الاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة بهذه الرياضة وحرصها على دعم المواهب الوطنية.

أضاف: البطولة بنظامها الجديد وتضمنها لخمس جولات فسحت المجال أمام الأندية والأكاديميات أمام مشاركة أكبر للاعبين، وعززت المنافسة بينهم وبالتالي شهدنا تطوراً ملموساً في المستويات الفنية للبطولة التي تشكل قاعدة مهمة في إيجاد جيل تنافسي يمثل الدولة في البطولات الإقليمية والدولية. كما لفت إلى أهمية البطولة في تعزيز تصنيف اللاعبين على المستوى المحلي.

أضاف: حملة الاتحاد التي أطلقها تحت عنوان «احم نفسك... ليكن خيارك التطعيم» تعكس حرصه على مواكبة توجيهات القيادة الحكيمة في وضع سلامة وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات الوطنية، منوهاً بأهمية أخذ اللقاح للعودة التدريجية الآمنة لممارسة الحياة الطبيعية.

من ناحيته أكد محمد القبيسي لاعب نادي بني ياس فئة الكبار - وزن 77 كجم أن المنافسة القوية في دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تدعو كل المشاركين للفخر كونها واحدة من البطولات الرئيسية للموسم الجديد. وإن الهدف هو تقديم أفضل أداء ممكن ومساعدة نادي بني ياس على الوصول إلى منصة التتويج في الجولة الخامسة والأخيرة، وأوضح أن هذه البطولة تمثل خير إعداد لنا للوقوف على مستوياتنا الفنية قبل انطلاق الأحداث القارية القادمة وأبرزها بطولة أبوظبي العالمية.