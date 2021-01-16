الظفرة والوصل.. تعادل الدقائق الثلاثة

مراد المصري (دبي)

تعادل الظفرة والوصل 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حمدان بن زايد في الجولة «13» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحصد كل فريق نقطة ويرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 17 نقطة بالمركز التاسع، و«الفارس» إلى 16 نقطة بالمركز العاشر.

لم يشهد الشوط الأول تسجيل أهداف رغم محاولات الفريقين، وكانت اللقطة الأبرز عندما سجل فابيو ليما هدفاً عقب مراوغة حارس المرمى لكن حكم الراية قام بإلغائه بداعي وجود تسلل في الدقيقة العاشرة.

ونجح البرازيلي فيجريدو في خطف هدف التقدم للوصل من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54، ليأتي الرد بعد 3 دقائق، بعدما أدرك الإسباني بيدرو كوندي التعادل في ظهوره الأول مع الظفرة بعد انضمامه لصفوفه قبل أيام قادماً من شباب الأهلي، عندما تابع كرة مرتدة من المدافعين داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وخرج سلطان الغافري لاعب الظفرة بالبطاقة الحمراء بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 86.

يذكر أن الظفرة لم يعرف الخسارة أمام الوصل على ملعبه في آخر 8 زيارات محققاً 5 انتصارات و 3 تعادلات.