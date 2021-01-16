جنون رودمان !

باتت ترينيتي رودمان أصغر لاعبة يتم اختيارها ضمن أندية الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية الأميركية، حيث جاءت في المركز الثاني العام على مستوى مشروع الدوري الوطني، الذي يُقام سنوياً في شهر يناير، وتم اختيار ترينيتي من قبل فريق واشنطن سبيريت، بعدما أظهرت مهارات لافتة في مركز المهاجم، مع منتخب أميركا تحت 20 عاماً، ومن المعروف أن ترينيتي هي ابنة أسطورة كرة السلة الأميركية السابق دينيس رومان، الذي وصفته بأنه رياضي مذهل.

الأسطوري دينيس رودمان، أبدع في ملاعب كرة السلة عبر عقدين من الزمن، وكانت البداية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وارتدى قمصان 11 فريقاً، أشهرها ديترويت بيستونز، شيكاغو بولز، ولوس أنجلوس ليكرز، وحصد معها عشرات الألقاب، أهمها التتويج 5 مرات بدوري الرابطة الأميركية لكرة السلة.

عُرف دينيس بقوته الدفاعية التي لا تضاهى، بسبب قوته الجسدية واندفاعه الذي بلغ حد التهور في كثيرٍ من المواقف، والغريب أنه لُقّب بـ«الدودة»؛ نظراً لسرعة تحوله من الدفاع إلى الهجوم، والتحاماته القوية التي كان لا يتوانى خلالها عن القفز والطيران في الهواء لإبعاد الكرات، حتى لو اندفع خارج الملعب ليطيح الجماهير والمقاعد وكل ما يصادف طريقه.

ولم يكن غريباً أن يحترف رودمان المصارعة، خلال ممارسته كرة السلة وبعدها، لكنه بدا غير قادر على الفصل بينهما، عندما اعترض ذات مرة على قرار الحكم بطرده، ليوجه إليه «نطحة رأسية»، قبل الاندفاع خارج الملعب متخلياً عن قميصه ومحطماً المقاعد، وسط سيل من الكلمات الغاضبة تجاه الحكم، ولا ينسى عشاق اللعبة فعلته المجنونة عام 1997، عندما سقط فوق مجموعة من المصورين خارج الملعب، أثناء إبعاد إحدى الكرات، ليركل أحدهم بقوة، وهو ما كلفه دفع غرامة بقيمة 200 ألف دولار، بجانب إيقافه لمدة 11 مباراة.



