«أبطال المستقبل» مسك ختام «فزاع للصيد بالصقور»

حققت منافسات الناشئين نجاحاً بارزاً وجذبت أعداداً كبيرة شاركت بـ 229 طيراً، في الأشواط الثمانية التي أقيمت الجمعة في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأسدل الستار على منافساتها بعد 14 يوماً متواصلاً من المنافسات.

وحقق راشد حمدان بن مجرن المركز الأول في شوط تبع فرخ رئيسي بالطير «2»، وجاء ثانياً محمد بالجافلة المنصوري بالطير «جلكسي»، وثالثاً راشد حمدان بن مجرن بالطير «3»، وتفوق راشد حمدان بن مجرن في شوط جير تبع فرخ رئيسي، بالطير «100 ماغنوم»، يليه أحمد عبيد بودهوم المهيري بالطير «تي 41»، ونفس الصقار نال المركز الثالث بالطير «تي 16»، وفاز خليفة خالد الحريز بشوط تبع جرناس رئيسي، بالطير «دي كيه» يليه محمد عمران النعيمي بالطير «الذيب»، وثالثاً عفراء سالم الكتبي بالطير «إس 88».

وكسب خالد مروان بن مجرن شوط جير تبع جرناس رئيسي، بالطير «الواري»، كما حقق نفسه المركز الثاني بالطير «تي بي 1147»، وبالمركز الثالث حمدان خليفه المرر بالطير «مدريد 173»، وفاز صقر خالد الشامسي بشوط تبع فرخ نقدي، بالطير «مهرج»، وكسب محمد أحمد الكتبي شوط جير تبع فرخ نقدي، بالطير «مفنود»، وفاز عيسى سعيد المنصوري بشوط تبع جرناس نقدي، بالطير «سمسوم».