مارادونا «إلى الأبد» في «يو أف سي»

وجّه نجم «يو أف سي» سانتياجو بونزينبيو تحية تكريم إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، قبل مواجهة منافسه الصيني لي جينجليانج، خلال نزالات «يو أف سي- ليلة القتال: هولواي ضد كتار».

وخلال فعالية المواجهة الرسمية في الاتحاد أرينا، والتي تسبق النزال، حمل الأرجنتيني بونزينبيو صورة لمارادونا كُتب عليها عبارة «إلى الأبد».

ويُذكَر أنّ مارادونا، قد توفي يوم 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً، كما أكد بونزينبيو بأنه يستمد الإلهام والعزيمة من بطله الراحل.

وعند سؤاله عن سبب حمل صورة مارادونا، قال بونزينبيو: «إنه أحد أعظم نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ورفض مطلقاً الاستسلام للصعوبات خلال مسيرته، وقد كافح بكل عزيمة وإصرار ليحقق مكانة مرموقة في هذه الرياضة، كما يمثل مارادونا مصدر إلهام للجميع، لأنه أكد أن لا وجود للمستحيل، وقد كان مثلي مفعماً بالطموح وقادراً على تسلق سلم النجاح خطوة بخطوة».