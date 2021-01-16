جماهير «الميرينجي» تفقد الأمل في «هازارد»

طالبت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني برحيل النجم الدولي البلجيكي إيدن هازارد عن صفوف الفريق، حسبما جاء في استطلاع للرأي أجرته صحيفة ماركا، وأظهر رغبة غالبية جماهير «الملكي» في التخلص من هازارد بالبيع.

وأعرب 44% من الذين استطلعت آراؤهم عن اعتقادهم بضرورة بيع هذا اللاعب، بينما يرى 25% ضرورة جلوسه احتياطياً على دكة البدلاء، في حين يرى 26% ضرورة بقائه، و5% قالوا: «على النادي أن يؤقلم نفسه على نظام هذا اللاعب البلجيكي»!

جدير بالذكر أن هازارد واصل عروضه السيئة وفقد الفاعلية التي كان عليها عندما كان لاعباً في تشيلسي، قبل انتقاله للملكي في 2019، وتراجع مستواه بشكل واضح بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها خلال تلك الفترة، وظهر ذلك واضحاً في آخر مباراة للفريق ضد أتلتيكو بلباو في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية، حيث خرج في الدقيقة 67، بينما كان الريال مهزوماً 0-2، وهي المباراة التي انتهت بخسارة الملكي 1-2 وخروجه من كأس السوبر المحلي.

هازارد لم يسجل سوى هدف واحد في 22 مباراة لعبها مع الفريق في موسمه الأول، الذي أحرز فيه الريال بطولة الدوري الإسباني، وفي الموسم الحالي كان مخيباً للآمال أيضاً، إذ إنه لم يسجل سوى هدفين في 10 مباريات شارك فيها.



