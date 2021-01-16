ماتشادو يهزم ميكايل ويحتفظ بلقب «الخفيف» في بطولة محاربي الإمارات

واصل البرازيلي برونو ماتشادو بطل الوزن الخفيف صاحب الرصيد المميز في عدد مرات الفوز، تقديم عروضه القوية في النسخة الـ 15 من بطولة محاربي الإمارات، التي أُقيمت على صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، مساء أمس الأول، وفاز في النزال الرئيسي على منافسه الفرنسي ميكايل لوبو بإجماع الحكام بعد أداء مهاري قوي، ليرفع رصيده من عدد مرات الفوز إلى 15 فوزاً، ويحتفظ بلقب وزن «الخفيف».

وشهدت البطولة إقامة 16 نزالاً بمشاركة 32 مقاتلاً من 19 دولة من مختلف قارات العالم، ونظراً لأنها أكبر وأهم بطولة في منطقة الشرق الأوسط للفنون القتالية المختلطة، حرص الأميركي دانا وايت رئيس منظمة «يو إف سي» العالمية للفنون القتالية المختلطة على الحضور ومتابعة النزالات حتى النهاية، وكان في استقباله عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والبطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف صاحب السجل الذهبي الخالي من الهزائم في مسيرته مع الـ«يو إف سي»، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المشرفة على البطولة مدير شركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث.

ومن أهم نجاحات البطولة التي تحققت، مساء أمس، أنها سجلت نفسها كأول حدث رياضي في الفنون القتالية المختلطة يقام في ظل حضور جماهيري من بعد ظهور جائحة «كورونا»، ليسهم من جديد في تأكيد نجاح دولة الإمارات في مواجهة هذا العارض الصحي العالمي، حيث حصلت اللجنة المنظمة على موافقة الجهات المختصة بحضور نسبة من الجماهير في المدرجات، بشرط حصولهم على اللقاح، والتزامهم بتحقيق التباعد الجسدي، الأمر الذي تحقق بالفعل، وتم تطبيقه بأعلى درجة من الدقة، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

وأُقيمت المنافسات في النسخة الـ 15 ضمن مبادرة اللجنة المنظمة للاحتفاء باسم الراحل عبدالمناف نور محمدوف أسطورة التدريب في الفنون القتالية المختلطة، تقديراً لجهوده الكبيرة في صناعة الأبطال العالميين، وأبرزهم نجله حبيب نور محمدوف.

وفي هذا السياق، أكد عبدالمنعم الهاشمي، أن الراحل عبد المناف نور محمدوف اسم مهم في مسيرة الفنون القتالية المختلطة في العالم، وأن أبوظبي التي أصبحت موطن الفنون القتالية المختلطة في العالم لاستضافتها أغلب الأحداث العالمية، تحتفي بهذا الرجل الذي أعطى الكثير لتلك الرياضة، وساهم في تأهيل أبطال عالميين، وليس غريباً على الإمارات «أرض العطاء» أن تحتفي بالمبدعين، مشيراً إلى أن عبدالمناف نور محمدوف سوف يبقى حاضراً في كل المناسبات، خصوصاً في ظل التعاون الذي يجمع «محاربي الإمارات»، مع مؤسسة «إيجل إف سي» الروسية لصاحبها حبيب نور محمدوف المتخصصة في صناعة أبطال الفنون القتالية المختلطة، وأن حبيب نور الذي يعتز بالإمارات كوطن ثانٍ له، تعتز به الإمارات وتعتبره خير خلف لخير سلف. أما عن نتائج بقية النزالات، فقد حافظ البطل الروسي إمام شافي ألييف على سجله النظيف من الفوز بعد تغلبه بالضربة القاضية على بين كاسترز في الجولة الثانية، وتمكن مواطنه رمضان أكاييف من الفوز على راي ناسيوناليز في أقل من دقيقة من عمر المواجهة عن طريق الخنقة الخلفية، التي أفقدت ناسيوناليز الوعي بشكلٍ مؤقت، وحقق لياندرو جوميز بداية احترافية موفقة بعد تمكنه من التغلب على المغربي محمد كريم بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال، كما حقق شعبان الخشوف فوزاً سهلاً على فاسيلي سبروفيتشي عن طريق الضربة القاضية في الجولة الأولى.

وفي أول ظهور له بمحاربي الإمارات، قدّم اللبناني محمد العسيلي عرضاً قوياً، وتغلب على خصمه النرويجي إلجاس باكنيس بالضرية القاضية في أقل من دقيقة من بداية الجولة الأولى.. وفاز شاميل محمدوف على الفلبيني جايسون مارجالو بإجماع الحكام، كما فاز الأوزبكي أفليوهون حميدوف على الكندي لويس حوردين بإجماع الحكام أيضاً.

وحقق البطل الأرميني القوي مارتون مزولميان فوزاً مستحقاً على المكسيكي دانيل فيجا بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال، وفي نزال من العيار الثقيل وبعد 3 جولات ضارية، فاز الروسي عبد الرحمن جيتينوفاسوف على الأميركي ويليان ستاركس بإجماع حكام النزال. وأكد رينات فخردينوف مجدداً هيمنته على حلبة النزال، بعد التغلب على الكندي إيريك سباسلي الكندي بالضربة القاضية في 57 ثانية فقط من عمر النزال.



