«الظفرة» يحلق بناموس مهرجان زايد لـ «الشراعية»

سيطرت محامل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على غالبية المراكز العشرة الأولى لسباق مهرجان زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وحلق باللقب «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحصد البطل 240 ألف درهم جائزة مالية.

وأقيم السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتم تخصيص 4.2 مليون درهم جوائز للفائزين، واحتل المركز الثاني الزير لمحمد راشد خليفة المرر، وحصل على 210 آلاف درهم، فيما جاء ثالثاً حشيم للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 200 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الرابع فكان من نصيب طيار للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان أيضاً، وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، فيما جاء خامساً برق لمحمد جابر عبد الله الحمادي وحصل على 140 ألف درهم جائزة مالية، وسادساً حل مفارج للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 130 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز السابع فكان من نصيب زلزال للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 125 ألف درهم جائزة مالية، فيما جاء ثامناً شمردل لسلطان سعيد محمد أحمد حارب وحصل على 120 ألف درهم جائزة مالية، وجاء في المركز التاسع زيوريخ لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 115 ألف درهم جائزة مالية، وعاشراً حل زف زاف للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 110 آلاف درهم جائزة مالية.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عبد الله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلي إدارة النادي التهنئة إلى الشيخ زايد بن حمدان على الفوز بلقب السباق والسيطرة على معظم المراكز الأولى، كما وجه التحية إلى شركاء النادي على رأسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على الدعم الدائم والشراكة المتميزة مع النادي.

وعبر عن سعادته بنجاح السباق موجهاً الشكر إلى المشاركين على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.



