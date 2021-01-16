«جبارة» عرويس الحقايق في مهرجان الهجن

دشنت سباقات الحقايق انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بإقامة 20 شوطاً، بواقع اثني عشر شوطاً مفتوحاً، وثمانية أشواط للإنتاج، لمسافة أربعة كيلومترات، شهد المنافسات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، وذهب الناموس في الشوط الرئيس للحقايق أبكار المفتوح إلى «جبارة» لعاطف عطية حسن القرشي، ونجح شعار محمد ناصر علي الخييلي في وضع بصمته من خلال التحدي الرئيس للجعدان المفتوح، حيث تمكن (الذيب) من تحقيق الفوز، وتتنافس هجن أبناء القبائل على رموز الحقايق غدا عبر 15 شوطاً، وينال الفائزان بكأس الأبكار المفتوح والإنتاج 1.5 مليون درهم، فيما ينال الفائزان ببندقية الجعدان المفتوح والإنتاج مليون درهم. ويحصل أصحاب المركز الأول في الأشواط الخمسة التي تعقب أشواط الرموز على سيارات فاخرة، بينما ينال الفائزون في الأشواط الستة الأخيرة جوائز نقدية قيمة. وتشهد الفترة الصباحية إقامة ثلاثين شوطاً بواقع اثني عشر شوطاً للإنتاج وثمانية عشر شوطاً مفتوحاً، وينال الفائزون بالمركز الأول في أشواط الانتاج الخمسة الأولى سيارات فاخرة، بينما يحصل أصحاب المركز الأول في أربعة أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة، بينما خصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.