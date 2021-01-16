جوارديولا: لا غنى عن سترلينج في السيتي

رغم الصعوبات التي يواجهها النجم الإنجليزي رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي أمام المرمى هذا الموسم، بإضاعة الأهداف السهلة وركلات الجزاء، فإن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني يدعمه بقوة، مؤكداً أنه مازال يمثل أهمية حيوية للفريق.

وكان رحيم أضاع 3 ركلات جزاء متتالية هذا الموسم، آخرها أمام فريق برايتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السيتي 1-0، ليصبح أول لاعب يفشل في تسجيل 3 ركلات جزاء متتالية في «البريميرليج»، منذ أن فعلها اللاعب الإنجليزي سايدو براهينو لاعب ستوك سيتي السابق خلال الفترة من أبريل 2016 إلى سبتمبر 2017.

جوارديولا قال في تصريحات للصحفيين الإنجليز: «رحيم لاعب مهم جداً للفريق وكل ما فعلناه في الماضي، ما كان من الممكن أن يتحقق من دون وجوده معنا، إنه يسجل الأهداف ويصنعها ويساعد الفريق أكثر من أي جناح آخر، أنا سعيد جداً وفخور بوجوده بيننا».

جدير بالذكر أن رحيم سترلينج كان يسجل في المتوسط 17 هدفاً كل موسم خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، ولكن معدله التهديفي تراجع هذا الموسم ولم يسجل سوى 4 أهداف في 15 مباراة في الدوري، و7 أهداف في مجموع 24 مباراة لعبها في مختلف المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري حالياً، بعد مانشستر يونايتد وليفربول اللذين سيتقابلان اليوم في إطار الجولة 19 للدوري الإنجليزي، بينما يستضيف السيتي فريق كريستال بالاس مساء نفس اليوم.



